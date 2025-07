Esclusiva: Team Altamura, il portiere arriva dal Napoli

28/07/2025 | 18:35:14

Il Team Altamura sta per prendere un giovane portiere, molto promettente, dal Napoli. Si tratta di Claudio Turi, 20 anni compiuti lo scorso, che avrà così la possibilità di trovare visibilità in Serie C. Turi ha lavorato con Antonio Conte nel ritiro di Dimaro, nei prossimi giorni lascerà il club azzurro e si trasferirà in prestito al Team Altamura.

foto: logo Team Altamura