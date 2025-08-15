Esclusiva: Tchatchoua al Wolverhampton, oggi si chiude. Le cifre

15/08/2025 | 09:00:05

Dopo quanto vi abbiamo anticipato ieri, nella notte Wolverhampton e Verona hanno raggiunto gli accordi definitivi per Jackson Tchatchoua. Un solo club al comando della corsa, malgrado la confusione fatta su tanti – troppi – candidati, alcuni mai entrati davvero in scena per lo specialista di fascia destra. Infatti, l’intesa con il Wolverhampton è stata trovata per 12,5 milioni, al punto che in giornata è previsto lo scambio di documenti e poi il classe 2001 potrà volare in Inghilterra per visite e firma.

Foto: sito Verona