Esclusiva: Tchaouna, la Lazio per ora non apre. E su Basic…

Non soltanto il Bologna, nelle ultime ore la Lazio ha ricevuto un’offerta importantissima per Tchaouna dal PSV: 11 milioni di euro, più eventuali bonus, con la possibilità di migliorarla. Ma in questo momento la Lazio non ha intenzione di privarsene, vedremo se qualcosa cambierà nelle prossime ore. Anche Basic, che ha trattato con diversi club di Serie B, non ha fin qui raggiunto accordi definitivi.

Foto: Instagram Lazio