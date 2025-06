Esclusiva: Tchaouna, forte rilancio Burnley. Ora la Lazio può accettare

24/06/2025 | 20:12:19

Loum Tchaouna ora può lasciare la Lazio. Dopo mille voci e contraddizioni, pochi minuti fa il Burnley (che aveva già seguito l’esterno classe 2003, ha preannunciato una proposta scritta di almeno 14 milioni con l’eventuale aggiunta di bonus. A queste condizioni, se saranno confermate, il club biancoceleste ha intenzione di accettare. L’idea iniziale era quella di mettere Tchaouna a disposizione di Sarri per il ritiro, ma il rilancio del club inglese neo-promosso in Premier può fare la differenza e permettere di perfezionare l’operazione in uscita.

Foto: Instagram personale