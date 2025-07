Esclusiva: Tavsan obiettivo concreto della Reggiana

14/07/2025 | 11:19:12

Elayis Tavsan lascerà quasi sicuramente Verona per andare a giocare. L’esterno offensivo olandese classe 2001 è reduce da un’esperienza in prestito a Cesena, adesso si prospetta una nuova opportunità in Serie B. Non siamo ancora alle firme, quindi bisogna avere pazienza, ma la Reggiana è uscita allo scoperto con l’Hellas per un prestito. Tavsan è un obiettivo concreto degli emiliani.

Foto: Instagram Tavsan