Il Taranto cerca un difensore esperto dopo il ritorno in Serie C. Contatti in corso sia con Raffaele Schiavi, 35 anni ex Cosenza, che con Mobido Diakité, classe 1987, che ha ancora un anno di contratto con la Ternana. E’ probabile che alla fine la scelta del Taranto ricada su uno dei due.

Foto: sito Ternana