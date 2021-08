Il Taranto sta chiudendo una campagna acquisti proficua. L’ultima operazione in ordine di tempo riguarda Manuel Cannavaro, centrocampista centrale che all’occorrenza può giocare come mezzala. Classe 2002, poco fa è arrivata la firma sul contratto. Manuel è reduce da un’esperienza con il Sassuolo, ora la prima volta in Serie C. Cannavaro junior è figlio di Paolo e nipote di Fabio.

Foto: Instagram Taranto