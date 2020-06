Esclusiva: Taranto a sorpresa, in arrivo Bagadur. Un lusso per la D

L’ambizioso Taranto sta per piazzare un colpo assolutamente di prestigio per la Serie D. Stiamo parlando del difensore centrale croato Ricardo Bagadur, classe 1995, ex Fiorentina e Brescia. Bagadur è svincolato e ha trovato l’accordo per un contratto di un anno con eventuale opzione di rinnovo. Il croato è atteso in Italia per le visite, poi verranno messi a posto gli ultimi dettagli. Ma di sicuro è un colpo non da Serie D che legittima le notevoli ambizioni del nuovo corso.

Foto: SalernoSport24