Esclusiva: Tacopina pensa a Collauto e Poggi per la Spal del futuro

Joe Tacopina deve assorbire una grande delusione, la retrocessione in Serie C della Spal con tanti errori suoi. Il numero uno del club ha messo qualche punto di domanda sull’iscrizione al prossimo campionato, ha detto di aspettare prima le scuse da parte di chi lo ha offeso, ma alla fine dovrebbe ripartire per un pronto riscatto. E ci sono già alcune idee per il futuro: Mattia Collauto per il ruolo di direttore sportivo, magari affiancato da Paolo Poggi. Entrambi hanno lavorato con Tacopina a Venezia, Collauto è ancora sotto contratto con il club lagunare, un nome da seguire per la Spal che ripartirà dalla Serie C.

Foto: Twitter ufficiale Spal