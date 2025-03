Esclusiva: svolta Reggiana, Dionigi in città per gli accordi

La Reggiana ha deciso di cambiare allenatore, confermando quanto vi avevamo anticipato diverse ore fa. La novità è che Davide Dionigi sta per arrivare in città per gli accordi definitivi, il suo nome era stato valutato (e non scartato) nella serata di ieri, la pesante sconfitta in casa del Sassuolo ha compromesso la posizione di Viali, con una fiducia sempre più in ribasso. L’incontro con Dionigi ribadisce come la panchina della Reggiana stia per cambiare padrone, mancano soltanto gli accordi definitivi.