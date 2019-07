Esclusiva: svolta Dramé, raggiunge Stramaccioni in Iran

Futuro in Iran per Boukary Dramé. Il laterale classe ’85 ha lasciato il ritiro della Paganese, dove stava svolgendo un periodo di prova, per raggiungere Stramaccioni all’Esteghlal. Accordo raggiunto, nelle prossime ore l’ex Spal e Atalanta firmerà un contratto di un anno con il club iraniano.

Foto: Twitter Spal