Un allenatore in arrivo per l’Alessandria, si tratta di Angelo Gregucci che proprio in questi minuti sta risolvendo il contratto che lo lega alla Salernitana. Scelta fatta dopo l’esonero di Scazzola e dopo che l’Alessandria aveva optato per la soluzione Marti i (vice di Scazzola) nella gara di Gozzano. Ora è in arrivo Gregucci.