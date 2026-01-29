Esclusiva: Sulemana, l’incrocio Napoli-Roma. E su George…

29/01/2026 | 12:54:27

Il mercato è pieno di sorprese e di cambiamenti di rotta, ma per Kamaldeen Sulemana – in uscita dall’Atalanta – oggi il Napoli ha una possibilità in più rispetto alla Roma che lo ha chiesto. Sullo sfondo la Juventus, ma senza troppa convinzione. È anche una questione di rapporti tra i club perché l’Atalanta alla Roma chiederebbe un obbligo di riscatto, mentre con il Napoli su accontenterebbe di un prestito con diritto di riscatto a 23-24 milioni anche perché gli azzurri non potrebbero fare formule diverse. Tatticamente per il Napoli sarebbe la soluzione migliore, agli azzurri è stato proposto Tyrique George dal Chelsea dopo la partita di ieri sera e la stessa cosa è stata fatta con la Roma che lo aveva seguito la scorsa estate. Ma Gasperini vorrebbe un esterno offensivo più pronto (vedremo eventuali sviluppi su Carrasco) dopo aver già investito su Vaz. E anche per Conte, di solito non molto propenso a dare spazio ai giovani, Sulemana sarebbe una soluzione gradita.

Foto: X Atalanta