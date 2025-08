Esclusiva: su Idzes c’è il Sassuolo che vuole anche Candè. E il Verona…

02/08/2025 | 00:05:43

Movimento intenso sulla strada che porta a Jay Idzes, difensore centrale olandese classe 2000 del Venezia. Vi abbiamo parlato del Torino, che lo aveva già cercato, ma attenzione al Sassuolo che ha parlato con il Venezia, il club emiliano appena tornato in Serie A si è già mosso e vorrebbe prendere sia Idzes che Candè. Su quest’ultimo, come anticipato, il primo a muoversi è stato il Verona che continua a sperare. In ogni caso c’è bagarre sui due difensori in uscita dal Venezia, Idzes ha una valutazione molto più alta (circa 10 milioni).

Foto: Instagram Venezia