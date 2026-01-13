Esclusiva: su Doumbia (classe 2007) anche il Como con il Milan

13/01/2026 | 23:38:16

Vi abbiamo parlato di Chec Bebel Doumbia, talentuoso centrocampista classe 2007 del Team Altamura arrivato nelle scorse settimane a parametro zero. L’interesse nei suoi riguardi è crescente e costante, abbiamo già fatto i nomi di tre o quattro club di Serie A. Nelle ultime ore il Milan ha insistito, ma si è fatto sotto con forza anche il Como. Doumbia viene considerato un grande prospetto in grado di poter emergere sempre più, spinto dalla sua giovane età.

Foto: facebook Altamura