Sturaro ni al Genoa, avevamo scritto qualche giorno fa dopo un’apertura iniziale che sembrava l’anticamera di un ritorno in rossoblu. Quel ni può diventare no, vedremo, perché le offerte alla Juve per il centrocampista non mancano. Dopo le sirene inglesi, da registrare l’irruzione dell’Eintracht Francoforte che propone 12 milioni di base fissa più eventuali bonus.

Foto: zimbio