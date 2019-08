Nicola Strambelli dovrebbe lasciare la Reggina nei prossimi giorni. Per il centrocampista offensivo classe ’88 sono arrivati sondaggi sia da parte della Triestina che dell’Alessandria. In uscita dal club amaranto anche Urban Zibert: per il centrocampista sloveno il Bisceglie insiste, ma c’è il Monopoli.