Esclusiva: Stoian verso il ritorno in Italia (e a Pescara)

Adrian Stoian aveva lasciato Crotone e l’Italia lo scorso gennaio per andare allo Steaua Bucarest. Un ritorno a casa, in Romania, soltanto per sei mesi di contratto. E ora la concreta possibilità di un ritorno bis, in Italia e a Pescara: la trattativa del club abruzzese con il centrocampista classe 1991 è in stato molto avanzato, si stanno discutendo i dettagli del contratto. Stoian era stato a Pescara nella stagione 2010-2011 quando, da ragazzino, arrivò in prestito dalla Roma. Ora sono maturi i tempi per una nuova esperienza in Abruzzo.

Foto: Official website Crotone