Esclusiva: Stoian al Pescara, mercoledì visite e firma. I dettagli

Adrian Stoian torna in Italia. L’esterno offensivo aveva lasciato il Crotone lo scorso gennaio per andare alla Steaua Bucarest, ora la nuova esperienza con il Pescara, una pista che vi avevamo anticipato in mattinata. Il club abruzzese ha raggiunto tutti gli accordi con Stoian, al punto che il diretto interessato mercoledì è atteso per le visite mediche e la firma sul contratto che sarà valido fino al giugno 2020 con opzione per altri due anni. Per Stoian si tratta di un ritorno a Pescara dopo l’avventura nella stagione 2010-2011 quando, da ragazzino, arrivò in prestito dalla Roma.

Foto: sito ufficiale Crotone