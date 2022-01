Esclusiva: Stellone sarà il nuovo allenatore della Reggina. Accordo fino a giugno

Roberto Stellone sarà il nuovo allenatore della Reggina. Confermato quanto vi avevamo anticipato all’ora di pranzo, segnalando l’esonero imminente di Mimmo Toscano e l’idea Stellone. Idea che è diventata una certezza, visto che la Reggina ha preferito non richiamare Alfredo Aglietti. Ma è andata su un tecnico che, comunque, conosce bene la piazza essendo stato un attaccante della Reggina in Serie A, nella stagione 2003-2004 in prestito dal Napoli. L’accordo è totale, domani ci sarà un incontro a Roma per definire gli ultimi dettagli. Intesa fino a giugno, già da martedì Stellone dovrebbe essere a Reggio per preparare la sua prima partita sulla panchina amaranto, a Terni dopo la sosta.