Esclusiva – Stellone: “Reggina, oggi non ci sono le condizioni per continuare”

La Reggina è ferma sul mercato, pur avendo bloccato diversi calciatori. A pochi giorni dal ritiro, con date e sede da confermare. L’allenatore Roberto Stellone ha rilasciato in esclusiva le seguenti dichiarazioni: “L’accordo economico per il rinnovo del mio contratto è già stato da giorni sostanzialmente raggiunto, anche se non sono arrivate le firme. Quel che invece, almeno fino ad oggi, manca per motivi diversi e di varia natura, è la condivisione con la proprietà del progetto tecnico e dell’organizzazione del lavoro. Allo stato, pertanto, non ci sono le condizioni ideali per proseguire nel rapporto”. Stellone è stato il grande protagonista della salvezza della Reggina nell’ultima stagione, dopo il naufragio della gestione Aglietti e l’interregno di Toscano senza risultati. È evidente che già nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi importanti se non si chiarisse questa vicenda. A pochi giorni dalla presentazione del calendario di Serie B che, guardacaso, si svolgerà proprio a Reggio Calabria venerdì prossimo.

Foto: Sito Bari