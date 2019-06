Esclusiva: Sprocati, il primo regalo per Juric a Verona

Il Verona ufficializzerà presto Ivan Juric come nuovo allenatore. Il presidente Setti si è concesso qualche giorno di riflessione per rispettare Aglietti dopo la cavalcata promozione. Il Verona ha pronto il primo regalo per Juric, si tratta del centrocampista offensivo Mattia Sprocati, di proprietà della Lazio e reduce dal prestito di Parma.

Foto: Sito Parma