Esclusiva: Spezia, in arrivo il centrocampista Romano

05/01/2026 | 19:34:44

Lo Spezia ha ormai definito un colpo interessante. Negli ultimi minuti è stato raggiunto un accordo con la Roma che va solo formalizzato per Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 che molto presto sarà a disposizione di Roberto Donadoni. Romano è stato fin qui protagonista nella Primavera giallorossa: gol, assist e un rendimento convincente. Adesso si schiudono per lui le porte della Serie B, lo Spezia lo aspetta.

foto sito roma