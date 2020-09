Esclusiva: Spezia, discorsi sempre aperti con il Cagliari per Deiola e Farias

Lo Spezia ha un discorso sempre molto avviato con il Cagliari per una doppia operazione, quella relativa al centrocampista Deiola e all’esterno offensivo Farias. Su quest’ultimo c’è l’apprezzamento dell’Hellas, ma il dg Meluso confida di riavere in Liguria due ragazzi che ha apprezzato negli ultimi mese a Lecce. Lo Spezia ha chiuso per Agudelo e continua a seguire le evoluzioni relative a Saponara.

Foto: Twitter ufficiale Serie A