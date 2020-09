Esclusiva: Spezia-Cagliari, domani incontro per Deiola e non solo

Lo Spezia sta stravolgendo l’organico, dopo la promozione in Serie A. E’ in fase avanzata una doppia trattativa con il Cagliari, quella relativa al centrocampista Deiola e all’esterno offensivo Farias. Su quest’ultimo c’è l’Hellas ma lo Spezia resta in vantaggio. Domani ci sarà proprio un incontro tra i due club per arrivare a una possibile doppia intesa. Confermata l’anticipazione del Secolo XIX di ieri mattina: è fatta con l’Atalanta per Federico Mattiello e Roberto Piccoli, sono attesi entrambi per le visite.

Foto: Logo Spezia