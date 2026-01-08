Esclusiva: Spalletti, quella telefonata con Elkann. E il rinnovo…

08/01/2026 | 14:15:24

Grande soddisfazione di John Elkann per il lavoro fin qui svolto da Luciano Spalletti. Possiamo aggiungere un dettaglio: dopo la convincente vittoria della Juventus in casa del Sassuolo, c’è stata una telefonata tra il proprietario della Juve e l’allenatore, Elkann ha voluto complimentarsi con Spalletti per l’inversione di tendenza in corso e che ha consentito alla squadra di archiviare un difficile avvio di gennaio. Come avevamo anticipato in un video di circa 10 giorni fa, i discorsi legati al rinnovo potrebbero avere presto un’accelerata. A prescindere dalla situazione contrattuale, l’idea della Juventus è quella di blindare Spalletti fino al 30 giugno 2028 e ci sono stati i primi dialoghi. La telefonata dopo Sassuolo-Juventus non è altro che una conferma della grande soddisfazione per il lavoro fin qui svolto dal tecnico di Certaldo.

Foto: facebook Juve