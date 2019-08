Esclusiva: Spal, dalla Juve arriva il difensore Spina in prestito secco

Pochi minuti fa la Spal ha chiuso un’operazione con la Juve: è fatta per il difensore centrale Raffaele Spina, classe 2002, con la formula del prestito secco. Una soluzione gradita sia a Spina che al suo agente Christian Bosco, ma per ora la Juve non ha voluto concorrere più del prestito secco, in futuro si vedrà. È anche un’opportunità importante alla vigilia dei Mondiali Under 17 in programma in Brasile il prossimo ottobre.