Esclusiva: Sowe lascia il CSKA Sofia, accordo totale con il Rostov. I dettagli

Il mercato in Russia è ancora aperto, il Rostov ha chiuso il colpo Ali Sowe. Accordo totale con il CSKA Sofia per l’attaccante gambiano: nella foto il momento della firma sul contratto a Marbella, in compagnia del suo agente, l’avvocato Gigi Sorrentino. Il classe 1994 si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto per 3,5 milioni e ha firmato fino al 2025. Alle sue spalle una lunga esperienza in Italia con Chievo, Pescara, Latina, Lecce, Modena, Prato e Vibonese, l’esperienza a Sofia è stato molto proficua al punto che gli è arrivata una proposta importante dal campionato russo che lui ha subito accettato. Sowe era stato recente avversario della Roma in Europa League, mettendosi in evidenza con una doppietta. Soprattutto nell’ultima finestra di mercato era stato cercato con insistenza dal Genoa che – rispetto al Rostov – aveva deciso di non pagare l’obbligo di riscatto come chiedeva il CSKA. Adesso la svolta è servita.