Esclusiva: Soumaoro, adesso il Genoa vuole chiudere

Non solo Masiello. Non solo Iago Falque e Parigini. Il Genoa è sempre più in avanscoperta per Adama Soumaoro, capitano del Lille classe 1992 con un contratto non lungo e con scarse possibilità di rinnovarlo. Vi avevamo raccontato negli ultimi giorni come il Genoa volesse prenderlo adesso oppure per luglio, una scelta chiara. Ma nelle ultime ore ci sono stati inserimenti di alcuni club, soprattutto turchi, e Preziosi ora ha intenzione di anticipare l’operazione avendo già raggiunto un accordo di massima con il difensore. E così adesso il Genoa vuole chiudere Soumaoro.

Foto: Twitter ufficiale Lille