Esclusiva: sorpresa Verona, svolta in arrivo per Unai Nunez

23/07/2025 | 18:49:44

Un altro difensore centrale, a sorpresa, per il Verona. Trattativa in stato molto avanzato per Unai Nunez, classe 1997, in uscita dal Celta Vigo. Proprio nelle ultimissime ore l’Hellas ha fatto un balzo che quasi sicuramente sarà decisivo. Una situazione non collegata a Ghilardi (molto corteggiato dalla Roma) perché in caso di cessione il Verona prenderebbe un altro specialista difensivo. Intanto, c’è Unai Nunez…

Foto: X Athletic Bilbao