Esclusiva: sorpresa Simeone, c’è anche il Torino

26/07/2025 | 11:36:33

Giovanni Simeone ha memorizzato il pressing del Pisa e fin qui non ha aperto definitivamente. Ci sono anche un paio di proposte dall’estero, ma occhio alle sorprese. Già, perché nelle ultime ore anche il Torino ha chiesto notizie al Napoli, un sondaggio approfondito. Evidentemente i granata cercano un attaccante già in condizione, aspettando il miglior recupero dell’imprescindibile Zapata. E le informazioni chieste per il Cholito sono già una base interessante, vedremo come si svilupperà il resto. Nel frattempo Simeone è uscito durante l’allenamento per un problema alla schiena, aspettiamo il report. Il suo futuro sarà più chiaro nei prossimi giorni, facendo comunque attenzione all’incursione granata. In uscita dal Torino c’è sempre Sanabria: la Cremonese insiste, ci sono anche un paio di proposte dall’estero, ma Nicola è in pressing.

Foto: sito Napoli