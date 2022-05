Esclusiva: sorpresa Siena, c’è Perovic per la panchina

Il Siena si è congedato da Padalino e Cannella, di sicuro non artefici di un buon lavoro. E la proprietà sta pensando a un nuovo allenatore, il nome a sorpresa è quello di Marko Perovic, serbo classe 1972 reduce da alcune esperienze all’estero. Nel suo passato una lunga frequentazione in Italia da centrocampista: tra gli altri club ha giocato anche con Napoli e Cremonese, con i grigiorossi è stato vice allenatore. Adesso la possibilità di tornare in Italia, contatti avviati con il Siena.

Foto: Logo Siena