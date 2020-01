Esclusiva: sorpresa Samp, trattativa con l’Atalanta per Colley. E ci sono altri due club

La Samp ha memorizzato la volontà di Caprari di andare al Parma, cerca almeno un paio di pedine per l’attacco. Detto di Younes, a sorpresa è nata una trattativa con l’Atalanta per Ebrima Colley, esterno offensivo gambiano classe 2000 di grande talento. Si lavora in modo proficuo per un prestito con diritto di riscatto. Per Colley si sono registrati gli interessi anche di Genoa e Parma ma ora l’Atalanta è in vantaggio.