Esclusiva: sorpresa Palermo, c’è Michele Somma per la difesa

Il Palermo sta definendo un colpo a sorpresa per la difesa. Stanno per essere perfezionati gli accordi con il Deportivo La Coruna per il centrale Michele Somma, classe 1995, in scadenza di contratto. E il Palermo ha ormai raggiunto l’intesa per riportarlo in Italia e metterlo a disposizione di Boscaglia. Somma, figlio d’arte, è cresciuto nelle giovanili della Juve, poi è passato alla Roma, prima di maturare esperienze con Brescia e Bari. Adesso il Palermo lo aspetta…

