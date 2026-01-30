Esclusiva: sondaggi per Nkunku, c’è anche la Roma

30/01/2026 | 10:52:50

La posizione di Christopher Nkunku va monitorata in questi ultimi giorni di mercato. Servono le condizioni giuste, ma se fossero trovate il Milan potrebbe anticipare l’operazione Mateta. Per l’attaccante francese classe 1997 sono arrivati nelle ultimissime ore i sondaggi di Roma, Fenerbahce (in trattativa con l’Atalanta per Lookman) e Atletico Madrid. Si cercano gli incastri giusti e soprattutto la formula per attivare agli accordi, ma di sicuro Nkunku è una situazione da seguire fino in fondo.

Foto: Instagram Nkunku