Esclusiva: Smalling-Roma, partita ancora aperta. E speranze in crescita

Chris Smalling vuole la Roma e nelle ultimissime ore la partita si è completamente riaperta. Speranze in crescita rispetto alle sentenze che ritengono quasi impossibile la permanenza del difensore centrale in prestito dal Manchester United. Tutto questo andando oltre le vicende societarie che hanno visto nelle ultime settimane una chiara frenata rispetto alla svolta annunciata nei mesi scorsi. I Red Devils chiedono una cifra anche superiore ai 20 milioni per il riscatto, non mancherebbero le proposte inglesi per il trentenne specialista reduce da un’importante stagione in giallorosso. Ma la sua volontà è quella di restare a Roma, i suoi agenti stanno lavorando, le percentuali totalmente al ribasso almeno in queste ore non hanno motivo di esistere. Morale: non è ancora tutto risolto, ma la partita si è riaperta e le speranze (non solo quelle) crescono, in attesa di una decisione definitiva.

Foto: Twitter ufficiale Roma