Esclusiva: Smalling-Roma, countdown. Mancano solo i dettagli, le cifre

Partita chiusa? No, aperta addirittura dal 22 maggio, quando per molti le speranze per la conferma di Chris Smalling erano praticamente vicine allo zero. Invece, ormai ci siamo, mancano soltanto gli ultimi passaggi burocratici: ci sono stati due incontri nell’ultima settimana e contatti continui, praticamente no stop. Decisiva la volontà di Smalling che già da quasi due mesi aveva dato la disponibilità di restare nella Capitale. E proprio per questo motivo la Roma aveva messo in stand-by qualsiasi altra trattativa relativa al difensore centrale. Mancano gli ultimi passaggi formali, ma si tratta di un’operazione con obbligo di riscatto e relativo pagamento in tre soluzioni: tre milioni per il prestito oneroso, 17 per il riscatto. Il Manchester United ha accettato, adesso non resta che definire gli ultimi dettagli, con la volontà totale di Smalling.

Foto: Twitter ufficiale Roma