Esclusiva: Skriniar proposto al Napoli. Due club turchi in attesa

13/06/2025 | 16:04:29

Milan Skriniar è tornato al Paris Saint-Germain per fine prestito. Ha un contratto in scadenza nel 2028, guadagna circa 9 milioni a stagione, i francesi sarebbe disponibili a darlo in prestito partecipando al pagamento di buona parte dell’ingaggio. Nelle ultimissime ore Skriniar è stato proposto al Napoli, è un pallino di Conte che lo ha allenato all’Inter e che lo avrebbe voluto al Tottenham. Il Napoli farà valutazioni, ma potrebbe prendere due centrali (la prima scelta è Beukema) se Rrahmani andasse via. Sullo sfondo restano due club turchi: il Fenerbahce (che vorrebbe riprenderlo) e il Galatasaray che ha sondato.

Foto: sito Fenerbahce