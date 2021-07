Esclusiva: Simy, no alla Turchia. Sondaggio Stoccarda. Le ultime dalla Serie A

Simy è destinato a lasciare il Crotone, ma alle condizioni giuste. Ricordiamo che l’attaccante ha una clausola da 10 milioni, il club calabrese potrebbe anche cederlo per una cifra inferiore ma non molto. Negli ultimi giorni ci sono stati sondaggi veri dalla Turchia, respinto. A Simy piacerebbe la Bundesliga, si è informato lo Stoccarda.

E la Serie A? Abbiamo detto che il profilo piacerebbe molto alla Salernitana, ma è un’operazione costosa. Occhio sempre all’Udinese, mentre il Genoa fin qui non è andato oltre una richiesta di informazioni.

Foto: sito Crotone uff