Esclusiva: Simy, avanza la Fiorentina. E’ lui il vice Vlahovic. Le ultime su Oliveira e sugli esterni offensivi

La Fiorentina non ha mollato la presa su Sergio Oliveira, di sicuro le trattative con il Porto non sono mai semplici o rapide. Dal Portogallo davano l’affare concluso, invece bisogna chiudere. E Oliveira resta per distacco il primo (forse unico) nome per il nuovo centrocampo di Gattuso. E’ stato raggiunto un accordo sull’ingaggio, smentiamo in modo assoluto che la Fiorentina abbia offerto 12 milioni. Semplicemente perché i viola si sono avvicinati a 20 con i bonus, mentre la richiesta è più alta. Intanto, il club cerca anche un attaccante che possa essere l’alternativa a Vlahovic e lo ha individuato in Simy. Quest’ultimo ha offerte dall’estero, ma vuole restare in Serie A, i rapporti tra i club sono ottimi e la Fiorentina è disposta a mettere sul tavolo i 10 milioni chiesi per perfezionare l’operazione.

Per quanto riguarda gli eterni offensivi il forte interesse per Gonzalez dello Stoccarda non esclude quello per Guedes del Valencia, Gattuso vuole due esterni offensivi forti. E Maksimovic resta un’opzione a parametro zero, la Lazio è interessata ma non ha affondato. Molto dipenderà dall’uscita di Milenkovic.

