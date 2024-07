Esclusiva: Silvestri, il Cagliari insiste. E c’è anche il Genoa

Marco Silvestri quasi sicuramente lascerà l’Udinese, oltretutto ha un contratto in scadenza. Confermiamo il forte interesse del Cagliari, già raccontato: a quei tempi in corsa c’era anche l’Empoli che poi hai ripiegato su Vazquez del Milan. Ora bisognerà trovare un accordo sull’indennizzo da dare al club di Giulini. Anche il Genoa è interessato a Silvestri, a maggior ragione se non chiudesse la trattativa Roman con il Maiorca.

Foto: Instagram Silvestri