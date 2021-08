Esclusiva: Siena, in arrivo l’attaccante Karlsson dal Venezia

Il Siena assolutamente scatenato sul mercato. Dopo il ritorno del difensore Terzi, ha chiuso l’accordo con il Venezia per il prestito dell’attaccante Ottar Magnus Karlsson, islandese classe 1987. Di sicuro un colpo di spessore per la Serie C, a conferma delle innegabili ambizioni del Siena.

Foto: Logo Siena