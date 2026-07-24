Esclusiva SI: Inter, l’agente di Romero a colloquio con l’entourage Casella

24/07/2026 | 14:16:52

La trattativa tra l’argentino Cristian Romero e l’Inter entra nel vivo. L’agente del “Cuti”, Ciro Palermo, è attualmente a Milano insieme all’entourage Vincent Casella. Il club nerazzurro ha individuato nel difensore del Tottenham il profilo ideale per rinforzare il reparto difensivo. Intanto, il direttore dell’Inter Piero Ausilio è rientrato a Milano nella giornata di ieri. Le immagini sono un’esclusiva di Sportitalia.