Esclusiva SI: il padre di Samardzic inserisce un terzo agente nella trattativa

Secondo quanto raccolto da Michele Criscitiello per Sportitalia, il papà, nonchè agente di Samardzic, ha fatto inserire nella trattativa un terzo agente che da ora parla con l’Inter. L’Udinese però, non cambia le carte in tavola e vuole che venga rispettato il patto fatto in precedenza con il club neroazzurro, ossia l’accordo tra Marotta e Pozzo sulla base di 25 milioni più il prestito di Fabbian. Udinese che sembra abbastanza infastidito dal dilungarsi di questa trattativa.

Foto: Twitter Udinese