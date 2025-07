Esclusiva: sfida Fenerbahce-Galatasaray per Fallou Diouf. La posizione delle italiane

05/07/2025 | 17:08:19

Fallou Diouf è un difensore senegalese classe 2006, considerato il nuovo Koulibaly. Lo stesso Kalidou ha speso parole di apprezzamento per il giovane Fallou che si è liberato a zero dal suo vecchio club (Generation Foot) e che poco tempo fa era stato a un passo dall’Atalanta. Per Diouf è un derby turco: ieri sera sono emerse le voci sul Galatasaray, possiamo aggiungere che il Fenerbahce in queste ore sta studiando l’offerta per superare i rivali. Sullo sfondo un club del Qatar che ha fatto la proposta più ricca, in attesa di una risposta. In Italia Fallou Diouf era stato proposto – come già anticipato – a Lazio e Roma: i biancocelesti non possono fare mercato, i giallorossi stanno ancora valutando. Una curiosità: un mese fa il Fenerbahce ha preso un altro Diouf, l’attaccante esterno Amara classe 2008. Non c’è parentela tra i due, ma grande amicizia per aver condiviso lo stesso club e tanti successi con le Nazionali giovanili.

FOTO: Instagram Diouf