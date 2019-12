Vincenzo Vergine ha lasciato la Fiorentina, dopo oltre 13 anni di esperienza come responsabile del settore giovanile viola. Ora sono in corso contatti proficui con il Milan, che gli vorrebbe affidare lo stesso ruolo per un rilancio del vivaio rossonero. C’è la disponibilità per Vergine che ha già lasciato Firenze nei giorni scorsi e la trattativa con il Milan è entrata nel vivo.

Foto: sito ufficiale Milan