Esclusiva: Sernicola dal Sassuolo alla Spal in prestito secco

Leonardo Sernicola avrà una nuova esperienza in Serie B. Rientrato al Sassuolo di Ascoli, il terzino sinistro classe 1997 giocherà con la Spal. C’è l’accordo tra i due club, in prestito secco. Ulteriore conferma che Fares nei prossimi giorni lascerà il club da poco retrocesso in Serie B.

Foto: Instagram personale