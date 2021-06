Esclusiva: Sergio Oliveira prima scelta Fiorentina e offerta ufficiale. Dragowski-Dortmund

Ricordate Sergio Oliveira, centrocampista del Porto e giustiziere della Juve in Champions? Il classe 1992, reduce da una grandissima stagione con il suo attuale club (abbondantemente in doppia cifra tra gol e assist) è la prima scelta della Fiorentina. Offerta ufficiale da 15 milioni, compresi i bonus, il Porto chiede almeno 20 ma i viola vogliono andare fino in fondo e centrare un colpo di spessore per il centrocampo. I contatti proseguiranno, c’è fiducia. Intanto, Dragowski è sempre più lontano: il portiere in scadenza nel 2023 è molto vicino al Borussia Dortmund che ha offerto 10 milioni e la Fiorentina chiede 12, ci sono margini per un rapido accordo.

Foto: Twitter Porto