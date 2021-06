Esclusiva: Sergio Oliveira, prevista accelerata viola. Il fattore Mendes. La verità su Tonali

Sergio Oliveira e la Fiorentina: non un semplice interesse, ma un’offerta ufficiale già presentata come abbiamo anticipato qualche giorno fa. La proposta arriva a 15 milioni, bonus compresi, e può salire fino a 20 più eventuali bonus entro la prossima settimana. Non è un affare chiuso come scrivono in Portogallo, ma molto ben indirizzato, prevista un’accelerata. Sergio Oliveira è un patrimonio del Porto, ma si sente pronto per una nuova esperienza, il fattore Jorge Mendes (agente di Gattuso) può essere assolutamente un punto a favore del club viola. Il tandem Oliveira-Amrabat viene considerato il tandem perfetto per il centrocampo, ecco perché le voci su Tonali oggi non hanno profondità. Tonali ha un grande rapporto con Gattuso, ma non ci sono trattative e difficilmente ce ne saranno. Quello tra Tonali è un discorso tra Milan e Brescia nella speranza di trovare un punto d’incontro per il riscatto dopo i 10 milioni versati dal club rossonero.

Foto: Twitter Porto