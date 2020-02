Ore caldissime in casa Spal. L’avventura di Leonardo Semplici sulla panchina del club estense è arrivata ai titoli di coda, uno scenario chiaro già subito dopo la sconfitta contro il Sassuolo. E – come vi abbiamo anticipato – l’unico candidato per la sostituzione è Gigi Di Biagio, ormai pronto a raccogliere l’eredità di Semplici.

Foto: vivoazzurro.it